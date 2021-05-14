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Жизнь

«Прихватило сердце»: сенатор объяснил хаотичную езду на спущенных колесах, сон и отказ от анализов

Член Совфеда от Липецкой области и экс-глава региона Олег Королев прокомментировал РБК информацию в СМИ и соцсетях о «пьяной езде» по Липецку.

Lexus сенатора Олега Королева. Липецк.
Lexus сенатора Олега Королева. Липецк.
коллаж. кадры из видео Baza.

Королев 13 мая весьма странно ехал за рулем своего Lexus. Baza опубликовала видео, сообщив о «нетрезвости водителя».

«Поймали пьяным за рулем. Ехал по Липецку со спущенными колесами, сбивал дорожные знаки и чуть не устроил несколько аварий. Олега Петровича удалось остановить лишь полицейским. Он благородно отказался проходить медосвидетельствование и заснул в машине», — написал Telegram-канал.

На кадрах видно, как человек похожий на Королева показал полицейским какие-то документы и уснул.

РЕН ТВ сообщил, что дорогой автомобиль на трех спущенных колесах выезжал на встречную полосу. Gorod48 отметил, что автомобили, перевозившие Королева во времена губернаторства, замечали за нарушениями правил, но «взваливали вину на водителей».

Королев пояснил РБК, что у него прихватило сердце, из-за чего он был вынужден остановиться и просить помощи у полиции.

«У меня просто прихватило сердце. Резко поднялось давление, случился приступ мерцательной аритмии. Я, с трудом различая дорогу, выехал на обочину, выпил лекарство, обратился к гаишникам. Говорю, ребята, очень плохо, даже дорогу не вижу, отвезите меня домой. Они отвезли меня домой, я принял лекарство и лег», — разъяснил сенатор.

Он также подчеркнул, что «аварий не совершал и был абсолютно трезвый».

«Выпивать в последние годы мне нельзя из-за мерцательной аритмии», — добавил Королев.

Издание направило запрос в липецкое МВД. Королев представляет регион в Совфеде с 2018 года, а до этого с 1998 года был губернатором области.

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