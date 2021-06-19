«Единая Россия» временно исключила депутата, выложившего трупами сердечко и «ЧУКОТКА! 2021»

В Магадане после скандала с мертвыми гусями на фотографии приостановили членство в партии депутата Александра Крамаренко, сообщает «Единая Россия».

Напомним, в конце мая прокуратура в Чукотском автономном округе начала проверку фотографии с огромным количеством мертвых гусей.

На тот момент еще неизвестный охотник выложил трупами птиц на снегу сердечко и надпись «ЧУКОТКА! 2021».

Местные жители узнали на фотографии депутата Магаданской городской Думы.

«Секретарь регионального отделения политической партии „Единая Россия“ распорядился приостановить его членство в партии до выяснения всех обстоятельств и принятия решения со стороны правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Крамаренко проверяют на возможную причастность к браконьерству — придется каким-то образом доказать, что на фото именно депутат.

Фотографию охотник опубликовал 10 мая, но позже удалил. Причем сезон охоты на Чукотке открылся только 15 мая — это нарушение по статье «Незаконная охота».

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