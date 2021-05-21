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Жизнь

Охотник выложил мертвыми гусями сердечко на снегу и надпись «ЧУКОТКА! 2021»

В Чукотском автономном округе проверяют фотографию с огромным количеством мертвых гусей, сообщает региональная прокуратура.

Гусь.
Гусь.
СС0

20 мая в соцсетях опубликовали фотографию с результатом охоты на птиц. Мужчина с ружьем выложил на снегу несколько десятков мертвых гусей

Сосчитать, сколько именно охотник убил гусей, — довольно сложно. Местные жители возмутились его поступком.

«Походу, гуся больше нет», «Вот оно, голодающее население страны», «Опозорил Чукотку»: написали в комментариях к фото, которое уже удалили.

«По поручению прокурора региона Константина Прохорова указанная информация направлена начальнику УМВД России по Чукотскому автономному округу для проведения проверки», — рассказали в ведомстве.

Правоохранителям предстоит установить охотника, а также проверить его действия на наличие признаков «незаконной охоты».

Ранее в Красноярском крае губернатор отдал под охоту часть заповедника, где отстрел животных запрещен.

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