Губернатор отдал под охоту часть заповедника, где отстрел животных запрещен

В Красноярском крае чиновники отдали под охоту часть заповедника, причем ссылались на справки от руководства заповедника, о существовании которых там даже и не подозревали, пишет « Коммерсант ».

От Тунгусского заповедника за два захода «отделили» 39 тыс. гектаров.

«4 тыс. га власти Эвенкийского района сдали в аренду охотничьему обществу, фактически разрешив там добывать лося, дикого оленя и медведя. Еще более 35 тыс. га, как следует из указа губернатора края, внезапно стали числиться общедоступными охотничьими угодьями», — отмечает издание.

Соглашение с охотничьим обществом заключили еще в феврале 2020 года, однако в самом заповеднике узнали об этом недавно.

«Есть справки, что заповедник согласовал в 2009 году выделение этих участков, но мы это не делали. Мы передали в правоохранительные органы заявление, чтобы они разобрались, кем это было сделано и когда», — пояснила директор заповедника Людмила Логунова.

В «Гринпис России» напомнили, что земли заповедника нельзя сдавать в аренду — это федеральная собственность, поэтому произошло «нарушение законов об особо охраняемых природных территориях, Земельного и Гражданского кодексов».

Охотник на медведя. Новосибирская область. 54.мвд.рф.

Скандал дошел до Минприроды РФ, где ситуацию объяснили «технической ошибкой». Сейчас проводят работу по уточнению границ участка, предоставленного охотникам.

Примечательно, что руководство заповедника, когда искало доказательство подлога документов, неожиданно обнаружило, что проблема намного масштабнее.

«Выяснилось, что более 35 тыс. га заповедника, согласно указу губернатора региона, теперь значатся общедоступными охотничьими угодьями», — отмечает издание.

Другими словами, любой охотник без путевки может добывать животных в заповеднике на землях, которые непонятным образом стали «общедоступными охотугодьями».

Логунова подчеркнула, что она имеет все документы о границах: «Надеемся, прокуратура выяснит, как это произошло».

В Минприроде РФ пояснили, что сейчас разбираются, почему 35,6 тыс. гектаров вдруг начали значиться как общедоступные охотничьи угодья.