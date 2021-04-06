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Жизнь

Алтайский чиновник разрешал друзьям и родным убивать животных со скидкой

В Алтайском крае суд ждет директора муниципального предприятия, выдававшего разрешения на отстрел животных, сообщает региональный СК.

Браконьеры охотятся на аргали.
Браконьеры охотятся на аргали.
"Сайлюгемский парк"

Директора обвиняют в «превышение должностных полномочий» на протяжении нескольких лет — с 2015-го по 2020 год.

Муниципальное предприятие отвечало за охрану и организацию отстрела представителей животного мира Ельцовского района.

«Выдавал разрешения на добычу различных животных для ряда обратившихся лиц, состоящих с ним в приятельских или родственных отношениях, по сниженной стоимости», — рассказали в ведомстве суть претензий.

Следователи выяснили, что «дисконт от директора» привел к общему ущербу на сумму 400 тыс. рублей.

Обвиняемый вину признал полностью. Должностному лицу грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось про жителя Алтайского края, которому грозит 2 года тюрьмы за убийство беременной кабанихи.

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