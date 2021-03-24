Два года тюрьмы грозят жителю Алтайского края за убийство беременной кабанихи

Следы недалеко от села Костин Лог увидел специалист регионального министерства природы.
«В ходе осмотра окрестностей выяснилось также, что убитым животным является самка кабана, у которой в ближайшее время могли бы появиться детеныши», — рассказали в краевом главке МВД.
Подозреваемым оказался мужчина 1981 года рождения. На месте преступления и на территории дома подозреваемого нашли три гильзы, окурок сигареты, оружие, пластиковые сани, вещество бурого цвета, шерсть, которые отдали на экспертизу.
Лицензии на добычу диких животных у него не было.
Для степной зоны дикий кабан является редким животным. Более того, беременность самки стала отягчающим моментом — на животное, ожидающее потомство, охота запрещена.
Ущерб оценили в 100 тыс. рублей.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по пункту б части 1 статьи 258 УК РФ (Незаконная охота).
Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Ранее задержанный уже неоднократно привлекался к ответственности за незаконную охоту.