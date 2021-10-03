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Жизнь

«Я здесь закон, избиратель хренов!»: депутат-единоросс пытался выгнать сельчан с заседания о свинарниках

В Курской области депутат Дмитриевского сельсовета Виталий Боев обругал местных жителей за съемку заседания на видео и присутствие журналистов, сообщает ZNAK.

В Курской области депутат пытался выгнать сельчан с заседания.
В Курской области депутат пытался выгнать сельчан с заседания.
кадр из видео.

Депутаты планировали обсудить с сельчанами постройку свинарников рядом с жилыми домами. Жители такому соседству не обрадовались и позвали на заседание журналистов.

Единоросс Боев возмутился присутствием непрошенных гостей и начал ругать присутствующих.

В ответ житель напомнил народному избраннику, что депутата выбрали люди. Это еще больше разозлило сельского парламентария.

«Я здесь закон! Ты понял или нет? Выйди отсюда! Самозванцы гребаные <…> Сиди и молчи молча, избиратель хренов. Выйди отсюда по-хорошему», — высказался представитель власти.


Досталось и журналистке, которая пришла на заседание, чтобы рассказать о нежелании людей жить рядом со свинарником.

«Ты что снимаешь? Овечка!» — обратился депутат к работнице местного телевидения.

Инцидент произошел накануне. Видео, опубликованное в соцсети, моментально вызвало резонанс. Ситуацию прокомментировали в региональном отделении «Единой России».

«На основе информации о заседании депутатов Дмитриевского сельсовета Золотухинского района партия проведет детальное рассмотрение вопроса и разберется в ситуации. Мы выступаем за уважительное отношение друг к другу и соблюдение норм законодательства. Выводы мы будем делать по итогам работы по данному вопросу», — заявил председатель региональной контрольной комиссии партии Александр Самсонов.

Ранее altapress.ru собрал 10 едких и будоражащих высказываний российских депутатов и чиновников о своих избирателях и согражданах.

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