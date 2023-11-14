14 ноября
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Происшествия

Российский школьник убил свою девушку и ее мать

В Екатеринбурге 16-летний парень совершил двойное убийство на фоне бытового конфликта, сообщает Shot.

Силуэт. Нож. Убийца
Силуэт. Нож. Убийца
СС0

Школьник был в гостях у своей 14-летней подруги. Подростки поссорились, и парень набросился на девочку с ножом, три раза ударил ее в шею и спину.

Пострадавшая умерла от потери крови. Позже домой пришла ее мать, которую малолетний убийца также зарезал, чтобы скрыть следы преступления.

После он взял банковскую карту убитой женщины, закрыл квартиру и ушел к другу.

Парень рассказал приятелю о произошедшем. Тот сделал вид, что никому не расскажет, но позже позвонил старшему брату преступника. Родственник обратился в полицию.

Подросток признался в содеянном.

Ранее на Алтае пенсионер убил жену из-за включенного телевизора.

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