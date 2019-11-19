Российский суд восстановил в званиях полицейских-взяточников

Двое полицейских УВД на Московском метрополитене были признаны виновными во взяточничестве. Однако затем суд восстановил их в званиях майора и полковника.

Бывший начальник отдела полиции УВД на Московском метрополитене Александр Молоканов и командир роты отдела полиции на метрополитене Роман Рожнов брали взятки от подчиненных за начисление премии и покровительство по службе, пишет «Коммерсантъ».

Замоскворецкий суд признал их виновными: Молоканова — в получении должностным лицом взятки, в значительном и крупном размере (по ч. 2 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), Рожнова — в посредничестве во взяточничестве, в крупном размере (ч. 2, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Всего начальник отдела полиции через командира роты получил от подчиненных более 700 тыс. рублей.

Но их адвокаты подали апелляцию — они считают, что действия экс-полицейских надо квалифицировать по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Адвокаты Молоканова заявили, что суд был к их подзащитному чрезмерно строг. А ведь он признал свою вину и дал показания, которые и легли в основу обвинительного приговора.

Правосудие. Суд СС0

Защита Рожнова также заявила о признании вины своим подзащитным, хотя тот даже явку с повинной написал «за полтора часа до возбуждения уголовного дела». Тем не менее, адвокаты убедили суд, что Рожнов действовал не из корыстных побуждений, а «в силу служебной зависимости».

В итоге Мосгорсуд изменили приговор — Рожнову снизили срок наказания до пяти лет лишения свободы, а наложенный на него штраф — с 1 млн до 800 тыс. рублей. Кроме того, его восстановили в звании майора. Его начальнику Молоканову срок оставили прежним, но также вернули звание. Теперь он снова полковник, пишет znak.com.

Но и этим приговором осужденные остались недовольны и намерены обжаловать решение Мосгорсуда в вышестоящих инстанциях.