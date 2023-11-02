Российский священник зарезал и расчленил жену, а голову положил в холодильник

Он зарезал жену, после отрезал ей голову, которую потом положил в холодильник, указывает readovka67.ru. Сначала останки женщины обнаружила дочь клирика, а позже пришел его сын, который и вызвал полицейских.

Известно, что священник стоял на учете в психоневрологическом диспансере. Иерей не служил в храме с 17 октября.

В 2016 году был удостоен правом ношения наперсного креста за верную работу на благо церкви. С 2019 года клирик руководил отделом по тюремному служению Чистопольской епархии.

Ранее пропавшую летом россиянку нашли в морозилке. Трагедия произошла в башкирской деревне. Там в июле пропала пожилая женщина. Дочь обратилась в полицию и бабушку объявили в розыск.

Стоит отметить, что помимо пожилой женщины куда-то исчез ее внук вместе с вещами из дома, пишет zianzori.ru.

И только в конце октября тело бабушки обнаружили в морозильной камере.

Установлен подозреваемый в совершении убийства. С ним работают правоохранители. Подробности не разглашаются — тайна следствия.