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15 января
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Происшествия

Российский ученый прокомментировал опасность вакцины Pfizer после смерти привитых в Норвегии

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН оценил опасность вакцины Pfizer после смерти 23 человек в Норвегии после прививки.

Медицина. Коронавирус.
Медицина. Коронавирус.
CC0

Очень важно установить, в какой именно момент умерли пациенты, считает эксперт. По его словам, если смерть наступила после первой вакцинации, то эти люди не были защищены, и их надо рассматривать как непривитых.

«Если они полностью провакцинировались и потом умерли, то это довольно скандальная история», — добавил он.

Специалист подчеркнул — в РНК-вакцинах остаются нерешенные моменты касательно ее безопасности. В частности, когда большое количество чужеродной РНК попадает в клетки, иммунная система воспринимает это как опасность.

«Возникает сильный воспалительный процесс. Никаких ограничений при таком способе введения вакцины не включается», — подчеркнул Гинцбург.

При этом Pfizer пытался решить эту проблему, однако получилось ли это, ученый не знает.

Ранее в Норвегии умерли 23 человека, привитые вакциной компании Pfizer от коронавируса. Специалисты выясняют причины смерти граждан.

Вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer в Норвегии началась 27 декабря 2020 года, пишет Lenta.ru. Первыми привились жители домов престарелых в Осло.

Умершие пациенты — в возрасте за 80 лет.

Между тем стало известно о 10 скончавшихся после этой же прививки в Германии. Немецкие специалисты также проводят собственное расследование.

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