Российский военный инструктор утонул в танке

«На занятиях отрабатывалось вождение танков с преодолением водной преграды. Один из танков заглох под водой. Обучаемый водитель-механик выбрался наружу, а инструктор боролся за живучесть танка и погиб. Обстоятельства случившегося выясняет комиссия ВВО и сотрудники правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе ВВО.
Танк заглох на глубине 4 метра.
Инструктор по вождению находился на службе по контракту, пишет zab.ru. Погибшему было 24 года, у него остались жена и ребенок.
ЧП случилось 30 августа, однако сообщения появились только сечас.