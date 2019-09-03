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Происшествия

Российский военный инструктор утонул в танке

Комиссия Восточного военного округа (ВВО) проводит проверку после того, как в воинской части в Песчанке под Читой инструктор утонул в танке при преодолении водной преграды, сообщает «Интерфакс».

Военная техника. Танк.
Военная техника. Танк.
СС0

«На занятиях отрабатывалось вождение танков с преодолением водной преграды. Один из танков заглох под водой. Обучаемый водитель-механик выбрался наружу, а инструктор боролся за живучесть танка и погиб. Обстоятельства случившегося выясняет комиссия ВВО и сотрудники правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе ВВО.

Танк заглох на глубине 4 метра.

Инструктор по вождению находился на службе по контракту, пишет zab.ru. Погибшему было 24 года, у него остались жена и ребенок.

ЧП случилось 30 августа, однако сообщения появились только сечас.

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