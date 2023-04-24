Российский военный потерял 3 млн рублей в переписке с 14-летней девочкой

Российский военный познакомился в интернете с 14-летней школьницей. Они начали активно переписываться.
В один из дней мужчина скинул своей подруге данные банковской карты. После этого общение прекратилось, а через несколько дней военный заметил, что с его счета сняли 3 млн рублей.
Военный заподозрил школьницу. Оказалось, что девушка назвала ему ложное место проживание. Она жила не в Пермском крае, а в Свердловской области.
Подростка подозревают по статье о краже в особо крупном размере.
Ранее уроженца Барнаула подозревают в хищении почти 18 млн рублей у московского священника.