Российский врач покончил с собой из-за страшного диагноза

Трагедия произошла 24 января. 57-летний врач проживал с супругой и тещей. Утром пожилая женщина собиралась по своим делам, будучи уверенной, что дочь и зять уже ушли на работу. Потом она обнаружила, что дверь в ванную закрыта, а верхняя одежда зятя висит в коридоре.

Женщина заподозрила неладное, стала стучать в дверь, но никто не открыл. Она открыла дверь с помощью кухонного ножа и обнаружила врача, лежащего на полу без признаков жизни. Медики констатировали смерть.

Погибший был офтальмохирургом в одном из крупных научно-исследовательских клинических институтов Москвы. За несколько недель до трагедии у мужчины диагностировали рак.

По словам родных, после этой новости он все время переживал, что не сможет больше оперировать и его семья останется без средств к существованию. Коллеги предлагали ему пройти лечение за границей, но он отказался.