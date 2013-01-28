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Происшествия

Российский врач покончил с собой из-за страшного диагноза

Тело офтальмохирурга обнаружили в квартире одной из многоэтажек города Долгопрудный, пишет «Московский комсомолец».

Скальпели.
Скальпели.
Открытые источники в интернете (СС0)

Трагедия произошла 24 января. 57-летний врач проживал с супругой и тещей. Утром пожилая женщина собиралась по своим делам, будучи уверенной, что дочь и зять уже ушли на работу. Потом она обнаружила, что дверь в ванную закрыта, а верхняя одежда зятя висит в коридоре.

Женщина заподозрила неладное, стала стучать в дверь, но никто не открыл. Она открыла дверь с помощью кухонного ножа и обнаружила врача, лежащего на полу без признаков жизни. Медики констатировали смерть.

Погибший был офтальмохирургом в одном из крупных научно-исследовательских клинических институтов Москвы. За несколько недель до трагедии у мужчины диагностировали рак.

По словам родных, после этой новости он все время переживал, что не сможет больше оперировать и его семья останется без средств к существованию. Коллеги предлагали ему пройти лечение за границей, но он отказался.

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