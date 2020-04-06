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Происшествия

Российский заключенный сбежал из СИЗО в очках и парике «адвоката»

В Ростовской области заключенный СИЗО переоделся в одежду своего адвоката и сбежал, а защитник два месяца просидел в заключении.

Тюрьма.
Тюрьма.
СС0

Общественная наблюдательная комиссия региона опубликовала в своем Instagram донесение от полиции, в котором говорится, что 4 апреля в Батайске был задержан мужчина. При установлении его личности оказалось, что он числится как заключенный СИЗО-5. Была проведена сверка лиц. В ходе которой и было установлено, что в камере содержится другой человек.

Выяснилось, что 3 февраля в СИЗО с поддельным удостоверением адвоката прибыл знакомый заключенного. Он использовал маскировку — парик и очки. При встрече с заключенным он поменялся с ним одеждой, и тот смог беспрепятственно покинуть СИЗО, пишет znak.com.

«Сотрудниками СИЗО-5 при проведении сверки лиц, содержащихся в учреждении под стражей, выявлено, что в камере, где должен содержаться один из обвиняемых по статье 158 УК РФ, вместо него находится другое лицо. При опросе установлено, что гражданин якобы является его адвокатом. Оба гражданина задержаны, в их отношении проводятся следственные действия. На данный момент в ГУ ФСИН России по Ростовской области ведется проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ГУ ФСИН региона.

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