Российский заключенный сбежал из СИЗО в очках и парике «адвоката»

В Ростовской области заключенный СИЗО переоделся в одежду своего адвоката и сбежал, а защитник два месяца просидел в заключении.

Общественная наблюдательная комиссия региона опубликовала в своем Instagram донесение от полиции, в котором говорится, что 4 апреля в Батайске был задержан мужчина. При установлении его личности оказалось, что он числится как заключенный СИЗО-5. Была проведена сверка лиц. В ходе которой и было установлено, что в камере содержится другой человек.

Выяснилось, что 3 февраля в СИЗО с поддельным удостоверением адвоката прибыл знакомый заключенного. Он использовал маскировку — парик и очки. При встрече с заключенным он поменялся с ним одеждой, и тот смог беспрепятственно покинуть СИЗО, пишет znak.com.