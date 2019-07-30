Чемпиона WBO в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева сняли с рейса из Майами в Лос-Анджелес за неподобающее поведение по отношению к одной из пассажирок, сообщает РИА Новости , ссылаясь на публикацию The Athletic.

Одна из пассажирок обвинила боксера в том, что он взял ее за руку, начал целовать и осыпать деньгами. Потерпевшая заявила персоналу, что не чувствует себя в безопасности.

Капитан принял решение снять россиянина с самолета.

В июне 2018 года Ковалев был арестован в Калифорнии по обвинению в нападении на женщину на вечеринке, а затем выпущен под залог, пишет bfm.ru. Потерпевшей оказалась американская модель Джейми Фронтц, которая заявила, что подаст к российскому боксеру иск на 8 млн долларов. По словам Фронтц, в результате нападения она получила перелом носа, открытую рану на голове, сотрясение и две травмы позвоночника.