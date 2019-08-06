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Происшествия

Российского олигарха вызвали на допрос в Испанию

Испанская прокуратура по делам о коррупции вызвала миллиардера Михаила Фридмана на допрос в качестве подозреваемого.

Дмитрий Медведев и Михаил Фридман.
Дмитрий Медведев и Михаил Фридман.
kremlin.ru

Надзорное ведомство считает, что российский бизнесмен активно способствовал банкротству местной компании Zed WorldWide, акционером которой является.

«Фридман совершил действия, направленные на ухудшение финансового положения компании», — пишет испанская газета El Pais.

По информации издания, бизнесмен делал это, чтобы дальнейшем приобрести Zed WorldWide значительно дешевле рынка — за 20 миллионов евро. Прокурор Хосе Гринда направил запрос о вызове Фридмана в Центральный следственный суд, пишет ura.ru.

Фридман занимает седьмое место в списке богатейших людей России по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в 15 млрд. долларов. В марте, как напоминает НСН, журнал признал Фридмана самым богатым жителем Лондона. Также миллиардер входит в десятку богатейших людей Великобритании, уточняет RT.

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