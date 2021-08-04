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Происшествия

Российского полицейского задержали по делу об изнасиловании девушки в отделе

Лейтенанта полиции Саратова задержали по делу об изнасиловании в отделе 18-летней девушки, пишет «Взгляд-Инфо».

Насилие над женщиной.
Насилие над женщиной.
unsplash.com.

«Мой подзащитный задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и допрошен в качестве подозреваемого. Сейчас он находится в медучреждении. Его охраняют по месту прохождения лечения. Наша позиция однозначная — данное преступление он не совершал. Учитывая, что уголовное дело носит достаточно интимный характер, мы бы не хотели вдаваться в детали», — рассказал адвокат Илья Курапов.

Адвокат пояснил, что задержанный полицейский был на хорошем счету и особых вопросов к нему до этого дня не было.

«Человек семейный, есть жена и малолетний ребенок, в связи с чем мы не согласны с задержанием», — уточнил адвокат.

18-летняя жительница Саратова заявила об изнасиловании в отделе 30 июля.

По ее словам, ночью 20 июля ее изнасиловал дежурный отдела № 4 в Ленинском районе Саратова, пишет polit.ru. Девушка утверждает, что полицейский насиловал ее по заказу подруги, с которой у нее произошел конфликт. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.

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