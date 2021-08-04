Российского полицейского задержали по делу об изнасиловании девушки в отделе

«Мой подзащитный задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и допрошен в качестве подозреваемого. Сейчас он находится в медучреждении. Его охраняют по месту прохождения лечения. Наша позиция однозначная — данное преступление он не совершал. Учитывая, что уголовное дело носит достаточно интимный характер, мы бы не хотели вдаваться в детали», — рассказал адвокат Илья Курапов.