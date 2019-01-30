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Российского сенатора задержали спецслужбы во время заседания Совета Федерации

30 января сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали по подозрению в совершении преступления, связанного с коррупцией, пишет Lenta.ru.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

По информации собеседника издания, задержание прошло в рамках уголовного дела при участии сотрудников ФСБ и Следственного комитета.

В то же время «Интерфакс» сообщил, что Арашуков был задержан в связи с делом об убийстве, совершенном в 2010 году. Источник ТАСС в верхней палате парламента уточнил, что сенатора обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества и участии в нем.

Заседание Совфеда, на котором был задержан Арашуков, началось в 10:00 по московскому времени. Было объявлено, что оно пройдет в закрытом режиме. Всех журналистов и технический персонал попросили удалиться.

Согласие на задержание сенатора дали в верхней палате парламента.

Арашуков был наделен полномочиями члена Совета Федерации 8 сентября 2016 года. Он стал самым молодым членом верхней палаты российского парламента — на тот момент ему было 30 лет.

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