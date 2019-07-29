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Происшествия

Российского судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника

Судью краснодарского райсуда Наталью Калиту лишили статуса за решение об аресте лежачего инвалида с последней стадией онкозаболевания, пишет «Коммерсантъ».

Суд, правосудие.
Суд, правосудие.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Речь идет о деле экс-главы Кореновского района края Владимира Рудника.

В феврале 2019 года Калита приняла решение о заключении его под стражу, хотя на тот момент экс-чиновник был смертельно болен. Рудник скончался через месяц после этого судебного заседания.

От отправки в СИЗО его спасло то, что из зала суда мужчину забрала скорая помощь, а затем краевой суд отменил постановление об аресте, пишет bfm.ru.

После смерти Рудника судья Калита вынесла в отношении него обвинительный приговор, признав покойного виновным в злоупотреблении полномочиями.

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