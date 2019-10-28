Российского священника наказали за пьянство и побои матушки

Клирика Казанского женского монастыря иерея Владимира Покровского отстранили на год от службы священнослужителя в монастыре за пьянство и регулярные побои жены, сообщается на сайте Рязанской епархии.

«Настоящим Вы запрещаетесь в священнослужении без права преподания благословения и ношения наперсного креста сроком на один год за систематическое нарушение церковной дисциплины, выразившееся в злоупотреблении спиртными напитками и жестоком обращении с домочадцами», — говорится в сообщении.

Недавно священнослужитель избил супругу (по религиозным канонам — матушку) Любовь Покровскую на глазах у четверых детей, сообщает РИА Новости. Она написала на него заявление в полицию.

Проблемы в семье начались после того, как мужчина устроился на работу в церковь, рассказала Любовь Покровская Ya62.ru. Супруг вел службы только на выходных, всю остальную неделю он пил.

«Я хожу плохо, и ему достаточно меня просто толкнуть, чтобы я упала. Но обычно этим дело не заканчивается, и он либо бьет меня ногами в ботинках, либо начинает душить», — рассказала Покровская и добавила, что избиения происходят регулярно.

Последний раз муж напился перед службой и разбил ей нос, бил головой о стену и ударял железной обувной ложкой, рассказала женщина. Когда она сказала, что уйдет и заберет детей, Покровский пообещал ее убить.

Насилие. unsplash.com

Отец супруга, который также работает священником, и его мать знали о побоях, но просили ее терпеть, пишет polit.ru.

Сейчас Любовь Покровская с детьми скрываются.

Владимир Покровский отрицает, что бил жену, сообщает издание «Подъем» у себя в Telegram-канале. По его словам, она упала в подъезде и получила травмы. Священник уверен, что супруга обвинила его в избиениях из-за его угрозы о разводе.