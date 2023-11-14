Российскому депутату предложили купить должность за крупную сумму

Злоумышленники обратились к депутату одного из городских поселений и сообщили, что могут посодействовать в назначении на пост главы городского округа за 70 млн рублей.

Депутат тут же сообщил о мошенниках в полицию, но сделал вид, что согласился купить пост.

На встречу, назначенную в одном из московских баров, пришли три "должностных лица". Когда чиновник передал деньги, преступников тут же задержали. Никто из них не был связан с администрацией городского округа.

Возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве организованной группой.

Ранее невероятно красивые мошенники появились на сайтах знакомств.