14 ноября
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Происшествия

Российскому депутату предложили купить должность за крупную сумму

Мошенники предложили депутату из Подмосковья пост главы городского округа за большие деньги, сообщает Shot.

Деньги.
Деньги.
СС0

Злоумышленники обратились к депутату одного из городских поселений и сообщили, что могут посодействовать в назначении на пост главы городского округа за 70 млн рублей.

Депутат тут же сообщил о мошенниках в полицию, но сделал вид, что согласился купить пост.

На встречу, назначенную в одном из московских баров, пришли три "должностных лица". Когда чиновник передал деньги, преступников тут же задержали. Никто из них не был связан с администрацией городского округа.

Возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве организованной группой.

Ранее невероятно красивые мошенники появились на сайтах знакомств.

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