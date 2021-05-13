13 мая 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Российскую пенсионерку задержали с «пистолетом Джеймса Бонда» на вокзале

Российскую пенсионерку задержали в Нижнем Новгороде с пистолетом марки Walther PP, который широко известен как «пистолет Джеймса Бонда», сообщает РЕН ТВ.

Нижний Новгород
Нижний Новгород
Википедия

Сотрудники транспортной полиции на железнодорожном вокзале обнаружили оружие у 61-летней женщины при проверке сумки во время прохождения рамок металлоискателей.

Пенсионерка рассказала, что нашла пистолет в лесу около четырех лет назад, однако не сообщила об этом в полицию, пишет Lenta.ru.

Проводится проверка.

О пистолете

В декабре 2020 года пистолет из фильма о Джеймсе Бонде, где агента 007 играл Шон Коннери, продали за четверть миллиона долларов.

Лот ушел с молотка за 256 тыс. долларов (более 19 млн рублей). Пистолет продали дороже эстимейта: изначально лот оценивали в 150−200 тыс. долларов.

Речь идет о пистолете Walther PP из фильма «Доктор Ноу» (1962 год). По сюжету, именно в этом фильме Бонд сменил Beretta на Walther PP, поскольку в британской разведке Mи-6 переживали, что Beretta вновь может его подвести.

С тех пор Walther PP стал главным оружием спецагента.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость