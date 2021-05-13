Российскую пенсионерку задержали с «пистолетом Джеймса Бонда» на вокзале

Российскую пенсионерку задержали в Нижнем Новгороде с пистолетом марки Walther PP, который широко известен как «пистолет Джеймса Бонда», сообщает РЕН ТВ.

Сотрудники транспортной полиции на железнодорожном вокзале обнаружили оружие у 61-летней женщины при проверке сумки во время прохождения рамок металлоискателей.

Пенсионерка рассказала, что нашла пистолет в лесу около четырех лет назад, однако не сообщила об этом в полицию, пишет Lenta.ru.

Проводится проверка.

О пистолете

В декабре 2020 года пистолет из фильма о Джеймсе Бонде, где агента 007 играл Шон Коннери, продали за четверть миллиона долларов.

Лот ушел с молотка за 256 тыс. долларов (более 19 млн рублей). Пистолет продали дороже эстимейта: изначально лот оценивали в 150−200 тыс. долларов.

Речь идет о пистолете Walther PP из фильма «Доктор Ноу» (1962 год). По сюжету, именно в этом фильме Бонд сменил Beretta на Walther PP, поскольку в британской разведке Mи-6 переживали, что Beretta вновь может его подвести.

С тех пор Walther PP стал главным оружием спецагента.