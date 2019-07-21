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Происшествия

Российскую туристку похитили и два дня насиловали на испанском пустыре

В Барселоне похитили и изнасиловали 25-летнюю российскую туристку, сообщает La Vanguardia.

Женщина, травмы, насилие.
Женщина, травмы, насилие.
СС0

Инцидент произошел 16 июля. Местные жители обнаружили на улице девушку с гематомами на руках и ногах. Она просила о помощи, сообщает РИА Новости.

По версии потерпевшей, что заснула на скамейке рядом с автовокзалом, а затем проснулась на пустыре, где ее удерживали и насиловали в течение двух дней. Преступники накачивали девушку наркотиками, однако ей удалось сбежать.

Полиция задержала двух подозреваемых — граждан Румынии, а также испанку, которую считают их сообщницей.

Поиски еще двоих подозреваемых продолжаются.

В российской дипмиссии в Мадриде сообщили, что 19 июля в генконсульство в Барселоне обратилась россиянка с просьбой выдать документы для возвращение на родину в связи с утратой загранпаспорта. Ее сопровождали представители местной полиции.

«Детали обращения раскрывать не можем, но вся необходимая помощь соотечественнице была оказана. Сотрудники генконсульства также находятся в тесном контакте с правоохранительными органами Испании по этому вопросу», — заявили в посольстве.

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