Ростовский полицейский во время погони за автомобилем тяжело ранил 12-летнего мальчика

Инцидент произошел во время погони за не остановившимся по требованию инспектора автомобилем ВАЗ-21099 для проверки.
Инспектор попытался остановить машину, но водитель проигнорировал требования, а экипаж ГИБДД бросился в погоню. Автомобиль выехал на трассу между селами Заветным и Ремонтным.
«ВАЗ-21099 создавал опасные моменты на автодороге и на неоднократные требования сотрудников полиции не реагировал», говорится в отчете полицейских.
В это время по трассе ехали начальник местного ОВД и начальник следствия. Полицейские заметили погоню и решили помочь коллегам.
Следователь находился при исполнении и воспользовался табельным оружием: сделал несколько предупредительных выстрелов, затем начал стрелять по машине. Автомобиль выехал в поле и заглох.
В салоне находилось пять человек, в том числе и двое несовершеннолетниих. Один из них получил черепно-мозговую травму и травму шеи, а второй — 12-летний мальчик — ранение в грудь.
Ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт погони и стрельбы по машине, пишет znak.com.
«Водитель проигнорировал законное требование инспекторов ДПС и продолжил движение. В соответствии с законом „О полиции“ применялось табельное оружие. Было произведено несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем по преследуемому транспортному средству. В автомобиле находилось пять человек. Бригадой скорой помощи была оказана медицинская помощь на месте двоим пострадавшим, один из которых был госпитализирован. Водитель автомобиля доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в комментарии главка.