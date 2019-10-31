Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 октября 11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Ростовский полицейский во время погони за автомобилем тяжело ранил 12-летнего мальчика

В Ростовской области полицейский при исполнении тяжело ранил 12-летнего мальчика, сообщает «Блокнот Ростов».

Полиция. Мигалка
Полиция. Мигалка
СС0

Инцидент произошел во время погони за не остановившимся по требованию инспектора автомобилем ВАЗ-21099 для проверки.

Инспектор попытался остановить машину, но водитель проигнорировал требования, а экипаж ГИБДД бросился в погоню. Автомобиль выехал на трассу между селами Заветным и Ремонтным.

«ВАЗ-21099 создавал опасные моменты на автодороге и на неоднократные требования сотрудников полиции не реагировал», говорится в отчете полицейских.

В это время по трассе ехали начальник местного ОВД и начальник следствия. Полицейские заметили погоню и решили помочь коллегам.

Следователь находился при исполнении и воспользовался табельным оружием: сделал несколько предупредительных выстрелов, затем начал стрелять по машине. Автомобиль выехал в поле и заглох.

В салоне находилось пять человек, в том числе и двое несовершеннолетниих. Один из них получил черепно-мозговую травму и травму шеи, а второй — 12-летний мальчик — ранение в грудь.

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Полиция.
Полиция.
mvd.ru

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт погони и стрельбы по машине, пишет znak.com.

«Водитель проигнорировал законное требование инспекторов ДПС и продолжил движение. В соответствии с законом „О полиции“ применялось табельное оружие. Было произведено несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем по преследуемому транспортному средству. В автомобиле находилось пять человек. Бригадой скорой помощи была оказана медицинская помощь на месте двоим пострадавшим, один из которых был госпитализирован. Водитель автомобиля доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в комментарии главка.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость