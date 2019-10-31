Ростовский полицейский во время погони за автомобилем тяжело ранил 12-летнего мальчика

Инцидент произошел во время погони за не остановившимся по требованию инспектора автомобилем ВАЗ-21099 для проверки.

Инспектор попытался остановить машину, но водитель проигнорировал требования, а экипаж ГИБДД бросился в погоню. Автомобиль выехал на трассу между селами Заветным и Ремонтным.

«ВАЗ-21099 создавал опасные моменты на автодороге и на неоднократные требования сотрудников полиции не реагировал», говорится в отчете полицейских.

В это время по трассе ехали начальник местного ОВД и начальник следствия. Полицейские заметили погоню и решили помочь коллегам.

Следователь находился при исполнении и воспользовался табельным оружием: сделал несколько предупредительных выстрелов, затем начал стрелять по машине. Автомобиль выехал в поле и заглох.

В салоне находилось пять человек, в том числе и двое несовершеннолетниих. Один из них получил черепно-мозговую травму и травму шеи, а второй — 12-летний мальчик — ранение в грудь.

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Полиция. mvd.ru

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт погони и стрельбы по машине, пишет znak.com.