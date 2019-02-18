Ространснадзор проверил трапы в барнаульском аэропорту

После ЧП с трапом в международном аэропорту Барнаула началась проверка Управления государственного авиационного надзора НОТБ СФО Ространснадзора. Об этом сообщает « Алтайская правда » со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Как сообщает издание, чтобы определить причину разрушения металлических узлов трапа, вырезанные фрагменты поврежденных деталей направили для проведения исследования в Государственный НИИ гражданской авиации.

Напомним, 12 февраля в барнаульском аэропорту во время посадки пассажиров произошло обрушение верхней площадки автотрапа. Из-за этого несколько пассажиров получили травмы. Трех человек госпитализировали в травматологические отделения больницы для дальнейшего наблюдения и лечения. Altapress.ru писал, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

В аэропорту Барнаула уже провели внеочередную проверку трапов. Она показала, что все они находятся в технически исправном состоянии.