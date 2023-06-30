Рой пчел напал на двух детей в Башкирии и укусил 465 раз

Известно, что инцидент произошел в селе Ахмерово Ишимбайского района. Два брата отправились в одиночку на прогулку в лес. Там на них напал рой домашних пчел. Дети получили многочисленные укусы.
Младший брат восьми лет смог добежать до дома и рассказал родителям о случившемся. Отец и дядя отправились в лес и спасли старшего ребенка, который не мог выбраться из пчелиной ловушки самостоятельно.
Мальчиков срочно доставили в деревенский медпункт. где им оказали первую помощь. Затем детей отвезли на машине скорой помощи в отделение реанимации Детской больницы города Стерлитамак.
Врачи удалили около 465 жал с открытых частей тела - конечностей, кистей, стоп, лица, ушей и волосистой части головы.
Маленьких пациентов в настоящее время выписали из больницы. Их состояние стабильное, отек спадает, сообщают РИА Новости.