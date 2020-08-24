Рубка ради горнолыжки. Уголовное дело на бывших чиновников в Алтайском крае передали в суд

Экс-чиновники министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края пойдут под суд за превышение должностных полномочий. Речь идет о бывшем начальнике управления лесами Владимире Черных и начальнике отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству.

Следователи выяснили, что в 2016 году к начальнику лесничества обратился предприниматель с просьбой организовать вырубки в Смоленском районе для строительства горнолыжной трассы.

В 2017 году, вступив в предварительный сговор, чиновники распорядились провести рубки в защитных лесах лесничества якобы для прокладки противопожарного разрыва.

«Превышая полномочия, должностные лица нанесли непоправимый вред экологии края, а также ущерб лесному фонду на сумму около 1 миллиона рублей», — сообщают в СУ СКР по Алтайскому краю.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники регионального УФСБ России.

Как сообщили на сайте прокуратуры, ранее бывший начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству уже был осужден за совершение аналогичных преступлений.

Обвиняемые свою вину признали в полном объеме.

Их имущество арестовали. Материалы дела передали в суд.