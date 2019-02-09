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Происшествия

Рубцовчанин во время свидания приставил пистолет к голове девушки и потребовал отдать украшения

48-летний житель Рубцовска познакомился с девушкой из Барнаула на сайте знакомств. Во время свидания мужчина приставил к виску знакомой пистолет и сказал отдать ценные вещи, сообщает прокуратура Алтайского края.

Оружие, пистолет.
Оружие, пистолет.
СС0

Суд установил, что после знакомства в сети мужчина предложил девушке приехать к нему в Рубцовск на свидание. При встрече, мужчина достал из кармана куртки пневматический пистолет, передернул затвор и подставил ствол к голове знакомой с требованием передать ему имеющиеся у нее золотые украшения и телефон.

Опасаясь за свою жизнь, жительница Барнаула выполнила требование нападавшего. Мужчина разбил ее телефон, чтобы потерпевшая не смогла обратиться за помощью.

Общий ущерб от действий злоумышленника составил более 50 тысяч рублей.

Во время судебного заседания подсудимый вину в совершенном преступлении не признал. Представленные государственным обвинителем доказательства суд признал убедительными.

Виновному назначили наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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