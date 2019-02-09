Рубцовчанин во время свидания приставил пистолет к голове девушки и потребовал отдать украшения

Суд установил, что после знакомства в сети мужчина предложил девушке приехать к нему в Рубцовск на свидание. При встрече, мужчина достал из кармана куртки пневматический пистолет, передернул затвор и подставил ствол к голове знакомой с требованием передать ему имеющиеся у нее золотые украшения и телефон.
Опасаясь за свою жизнь, жительница Барнаула выполнила требование нападавшего. Мужчина разбил ее телефон, чтобы потерпевшая не смогла обратиться за помощью.
Общий ущерб от действий злоумышленника составил более 50 тысяч рублей.
Во время судебного заседания подсудимый вину в совершенном преступлении не признал. Представленные государственным обвинителем доказательства суд признал убедительными.
Виновному назначили наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.