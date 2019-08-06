Рубцовчане в ужасе отрубили голову змее

Комментаторы пишут, что на самом деле это не гадюка, а уж, который не представлял опасности.
Специалисты краевого минприроды рассказывают, что самое активное время у змей — это начало мая, конец июня, а также август и сентябрь, когда они размножаются и готовятся к пополнению. Змеи активизируются в солнечные дни.
Все, что требуется от человека — это спокойно пройти мимо. Главное — не трогать руками и не пытаться поймать.
Как вести себя при встрече со змеей?
- Не подходить к змее близко.
- Отойти в сторону или спугнуть, например, создать шум, которого они боятся.
- Палкой отбросить змею подальше, преследовать человека змея не будет.