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Происшествия

Рубцовчане в ужасе отрубили голову змее

5 августа в Рубцовске жители одного из частных домов на ул. Комсомольской заметили змею. По их мнению, это была гадюка. С ползучим гадом быстро расправились. Фотографии опубликовали в группе «Инцидент Рубцовск».

В Рубцовске змея приползла в частный дом.
В Рубцовске змея приползла в частный дом.
"Инцидент Рубцовск"

Комментаторы пишут, что на самом деле это не гадюка, а уж, который не представлял опасности.

Специалисты краевого минприроды рассказывают, что самое активное время у змей — это начало мая, конец июня, а также август и сентябрь, когда они размножаются и готовятся к пополнению. Змеи активизируются в солнечные дни.

Все, что требуется от человека — это спокойно пройти мимо. Главное — не трогать руками и не пытаться поймать.

Как вести себя при встрече со змеей?

  • Не подходить к змее близко.
  • Отойти в сторону или спугнуть, например, создать шум, которого они боятся.
  • Палкой отбросить змею подальше, преследовать человека змея не будет.
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