Рубцовчанин хотел «поднять денег» на бирже и отдал мошенникам почти полмиллиона рублей

Житель Рубцовска стал жертвой мошенников, переведя злоумышленникам через онлайн-банк более 400 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным правоохранителей, мужчина увидел в интернете объявление о дополнительном заработке. С ним на связь вышел неизвестный мужчина, который позвонил с московского номера.

«Неизвестный представился сотрудником брокерской компании и предложил вложить в компанию под проценты деньги, обещая высокий доход. Гражданин согласился и перевел через онлайн-банк более 400 тысяч рублей. Потерпевший пытался связаться с представителем брокерской компании, однако тщетно. По московскому номеру никто не отвечал», — уточняют в полиции.

В итоге мужчина обратился в МВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.