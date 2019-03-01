Рубцовчанин напал на прохожую женщину из-за нехватки денег на алкоголь

Житель Рубцовска напал на проходящую мимо женщину и украл у нее деньги, чтобы купить себе алкоголь, сообщает краевая прокуратура.

Установлено, что осенью 2018 года осужденный выпивал в гостях у своего знакомого. Когда спиртное закончилось, мужчина вышел на улицу, где увидел шедшею на работу потерпевшую.

Желая получить деньги на покупку алкоголя, рубцовчанин напал на женщину и несколько раз ударил ей кулаком по голове, повалил на землю и продолжил избивать. После этого мужчина забрал у пострадавшей сумку, в которой лежали деньги в сумме 1,4 тыс. рублей.

Похищенные деньги мужчина потратил на алкоголь и еду.

В ходе предварительного следствия мужчина в полном объеме признал вину и раскаялся в содеянном. Учитывая тяжесть и обстоятельства преступления, ему назначили наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.