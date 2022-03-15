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Происшествия

Рубцовчанин получил условный срок за смерть квартиросъемщицы, погибшей от удара током

74-летнего жителя Рубцовска признали виновным в совершении преступления по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В суде.
В суде.
altapress.ru

Сотрудниками полиции было установлено, что мужчина сдавал в аренду квартиру в многоэтажном доме в Рубцовске.

В августе 2020 года 18-летняя девушка, арендовавшая квартиру, включив горячую воду в ванной комнате, получила удар техническим электричеством, в результате чего скончалась на месте происшествия.

При этом мужчина достоверно знал, что электрическая розетка в ванной комнате не имеет заземления. Но все равно подключил водонагреватель, не обеспечив техобслуживания, пишет пресс-служба регионального СК.

Своей вины арендатор не признал. Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

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