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Происшествия

Рубцовчанин приревновал супругу и зарезал соседа

В Рубцовске 54-летний мужчина получил 12 лет колонии строго режима за убийство соседа.

Вещдоки
Вещдоки
altai-krai.sledcom.ru

Следствие и суд установили, что в декабре 2020 года рубцовчанин, приревновав жену к соседу, с которым она ранее выпивала алкоголь, пришел к нему и нанес два ножевых ранения в живот.

55-летний пострадавший скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба СК по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия рубцовчанин отказался от дачи показаний. При направлении уголовного дела в суд, ходатайствовал о его рассмотрении присяжными заседателями.

Присяжные вынесли вердикт о виновности мужчины. Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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