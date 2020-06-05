Рубцовчанин вместе со своим папой организовал интимный бизнес и вовлек в него подростков

Трое жителей Рубцовска осуждены за организацию занятия проституцией, в том числе с вовлечением несовершеннолетних девушек. Создателем интимного бизнеса стал ранее судимый мужчина, который привлек к нелегальной деятельности отца и знакомую.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в период с января 2017 по январь 2019 года ранее судимый житель Рубцовска создал преступную группу.

Отец злоумышленника и знакомая женщина стали выполнять функции диспетчера и водителя-охранника.

Также организатор преступной группы подыскал бани, сауны, гостиницы и подобрал девушек, предоставляющих услуги интимного характера за деньги.

«Кроме того, к занятию проституцией путем различных обещаний и уговоров были привлечены три несовершеннолетние девушки», — добавляют в Следкоме.

Свою вину злоумышленники признали полностью. Создатель нелегального бизнеса приговорен к трем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Остальные участники группы получили от полутора до двух лет лишения свободы условно.