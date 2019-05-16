Рубцовчанка пойдет под суд за то, что выложила в сеть интимные снимки соперницы

31-летняя жительница Рубцовска пойдет в суд за нарушение неприкосновенности частной жизни: она распространила в интернете интимное видео, которое нашла в телефоне мужа, сообщает алтайское управление следкома.

По данным следствия, в январе 2019 года женщина обнаружила компрометирующее видео в телефоне супруга. Из ревности к сопернице жительница Рубцовска скопировала запись на свой телефон и разослала ее скриншоты знакомым. Кроме того, она разместила их в одной из соцсетей, сделав доступными для неопределенного круга лиц.

В следкоме считают, что таким образом женщина «осуществила сбор и распространила сведения о частной жизни потерпевшей, тем самым нарушила ее конституционное право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени».

Рубцовчанка полностью признала свою вину. Дело передано в суд.