Рубцовчанка пришла в гости и познала разбойничью суть хозяина квартира

Жительница Рубцовска стала жертвой разборного нападения, когда пришла в гости к семейной паре.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайском у краю, в полицию обратилась 42-летняя горожанка. Она рассказала, что находилась в гостях у семейной пары. Между ней и хозяином квартиры возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил гостью, приставил нож к горлу и снял с ее руки золотое кольцо.

Правоохранители выехали на место происшествия. При задержании подозреваемый 1972 года рождения, вооруженный ножом, не подчинился сотрудникам полиции и оказал сопротивление.

Вскоре опасный злоумышленник был обезврежен и доставлен в дежурную часть. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое. Подозреваемый арестован.