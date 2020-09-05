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Происшествия

Рубцовчанка вложила 450 тыс. рублей в биржу и несколько дней ждала несусветную прибыль

Жительница Алтайского края решила заработать на бирже и лишилась более 450 тыс. рублей, сообщает региональное МВД.

Пенсионерка.
Пенсионерка.
CC0

С жалобой в полицию обратилась 55-летняя жительница Рубцовска. В сети она нашла возможность легкого заработка, однако большие деньги быстро заработать удалось лишь мошенникам.

«В начале августа в одной из соцсетей перешла по рекламной ссылке „Легкий заработок“ на страницу финансовой компании. С ней сразу же связались представители и предложили вложить денежные средства в электронную биржу с последующим получением прибыли», — пояснили в ведомстве суть развода.

Примечательно, что женщина знала о мошенничестве в интернете, однако совсем «потеряла голову» от высоких процентов и заманчивого предложения.

Рубцовчанка в течение двух недель разными суммами перевела 454 тыс. рублей на счета, которые ей указали.

Женщина несколько дней ждала прибыли от вложения своих средств. Тогда женщина поняла, что «это, блин, точно мошенники» и обратилась за помощью в полицию.

Ранее трудовая деятельность девушки из Барнаула в интернете началась с потери 100 тыс. рублей — развод другой, но также не самый хитрый.

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