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Происшествия

Рубцовчанке грозит срок за публикацию скриншота с чужого интимного видео

Жительницу Рубцовска подозревают в нарушении неприкосновенности частной жизни, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Секс, женщина.
Секс, женщина.
СС0

По версии следствия, подозреваемая в начале января тайно скопировала с телефона мужа видео интимного характера с участием его знакомой. Вскоре женщина незаконно без согласия потерпевшей опубликовала фотографии знакомой супруга и скриншот с видеозаписи в одном из городских сообществ в соцсети.

Своими противоправными действиями подозреваемая совершила незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни потерпевшей, составляющих ее личную тайну, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

За подобное преступление грозит лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Правоохранители продолжают расследование.

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