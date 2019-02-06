Рубцовчанке грозит срок за публикацию скриншота с чужого интимного видео

По версии следствия, подозреваемая в начале января тайно скопировала с телефона мужа видео интимного характера с участием его знакомой. Вскоре женщина незаконно без согласия потерпевшей опубликовала фотографии знакомой супруга и скриншот с видеозаписи в одном из городских сообществ в соцсети.

Своими противоправными действиями подозреваемая совершила незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни потерпевшей, составляющих ее личную тайну, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

За подобное преступление грозит лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Правоохранители продолжают расследование.