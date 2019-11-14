Рубцовские убийцы-расчленители получили 38 лет тюрьмы на троих

Суд признал виновными 31-летнего мужчину и двух девушек 27 и 23 лет.
Убийство произошло в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2018 года. Компания распивала спиртное со знакомым. В ходе застолья один из его участников уронил малолетнего ребенка девушки, из-за чего она разозлилась и начала душить собутыльника.
Пьяный товарищ решил помочь девушке. Совместными усилиями мужчину задушили поясом от халата.
Чтобы скрыть убийство, злоумышленники расчленили труп, сожгли одежду и личные вещи потерпевшего.
В судебном заседании подсудимые вину по предъявленному обвинению признали частично. Мужчина получил 15 лет строгого режима, девушкам назначено 13 и 10 лет общего режима.