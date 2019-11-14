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Происшествия

Рубцовские убийцы-расчленители получили 38 лет тюрьмы на троих

Алтайский краевой суд огласил приговор трем жителям Рубцовска, которые в конце ноября 2018 года убили и расчленили знакомого. Решение опубликовано на сайте суда.

Тюрьма, колючая проволока
Тюрьма, колючая проволока
СС0

Суд признал виновными 31-летнего мужчину и двух девушек 27 и 23 лет.

Убийство произошло в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2018 года. Компания распивала спиртное со знакомым. В ходе застолья один из его участников уронил малолетнего ребенка девушки, из-за чего она разозлилась и начала душить собутыльника.

Пьяный товарищ решил помочь девушке. Совместными усилиями мужчину задушили поясом от халата.

Чтобы скрыть убийство, злоумышленники расчленили труп, сожгли одежду и личные вещи потерпевшего.

В судебном заседании подсудимые вину по предъявленному обвинению признали частично. Мужчина получил 15 лет строгого режима, девушкам назначено 13 и 10 лет общего режима.

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