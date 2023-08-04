4 августа
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Происшествия

Рубцовский бизнесмен признался в убийстве директора "Алтайлеса"

Бизнесмен Евгений Козлов признался в убийстве Дмитрия Побегайло спустя год после следствия, сообщает Mash.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Возбуждения уголовного дела добилась супруга Дмитрия.

Дмитрий Побегайло был начальником склада готовой продукции Рубцовского ЛДК (входит в холдинг «Алтайлес) и владел базой отдыха у Белого озера. Бизнесмен по соседству Евгений Козлов однажды пришел и заявил, что хочет его территорию.

Завязался конфликт. Причем Козлов предложил во всем разобраться в лесу, по-мужски.

Дмитрий предупредил жену и ушел.

Через несколько часов тело Побегайло Козлов привез в больницу - ребра сломаны, челюсть тоже, есть ушибы. Врачам сказал, как проезжал по массиву, увидел лежащего на земле знакомого. Решил, что он упал с квадроцикла.

Позднее то же самое услышала и полиция. Козлову поверили. А жена сразу поняла, что ее муж ни откуда не падал.

По словам женщины, правоохранители начали работать только после того, как им пообещали подключить знакомых и предать дело огласке.

Козлова задержали. Почти год он повторял историю про квадроцикл и лесной массив, но накануне признался, что завязалась драка. И якобы оборонялся, случайно убил.

Но следователи теперь считают иначе.

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