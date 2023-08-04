Рубцовский бизнесмен признался в убийстве директора "Алтайлеса"

Бизнесмен Евгений Козлов признался в убийстве Дмитрия Побегайло спустя год после следствия, сообщает Mash.

Возбуждения уголовного дела добилась супруга Дмитрия.

Дмитрий Побегайло был начальником склада готовой продукции Рубцовского ЛДК (входит в холдинг «Алтайлес) и владел базой отдыха у Белого озера. Бизнесмен по соседству Евгений Козлов однажды пришел и заявил, что хочет его территорию.

Завязался конфликт. Причем Козлов предложил во всем разобраться в лесу, по-мужски.

Дмитрий предупредил жену и ушел.

Через несколько часов тело Побегайло Козлов привез в больницу - ребра сломаны, челюсть тоже, есть ушибы. Врачам сказал, как проезжал по массиву, увидел лежащего на земле знакомого. Решил, что он упал с квадроцикла.

Позднее то же самое услышала и полиция. Козлову поверили. А жена сразу поняла, что ее муж ни откуда не падал.

По словам женщины, правоохранители начали работать только после того, как им пообещали подключить знакомых и предать дело огласке.

Козлова задержали. Почти год он повторял историю про квадроцикл и лесной массив, но накануне признался, что завязалась драка. И якобы оборонялся, случайно убил.

Но следователи теперь считают иначе.