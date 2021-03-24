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Рубцовский пенсионер хотел заработать на бирже, но потерял все деньги

Мужчина 64 лет перевел злоумышленникам 398 тыс. рублей, — сообщает ГУ МВД по краю.

Телефон.
Телефон.
unsplash.com

Пенсионер оставил свой номер телефона, перейдя по рекламе на сайт, где обещали дополнительный заработок. Позже ему позвонил «менеджер интернет-биржи» и убедил, что поможет заработать. Целый месяц мужчина переводил деньги на счет злоумышленника. Электронные средства рубцовчанина «на бирже» с каждым днем росли, но обналичить сумму он не мог. Оказалось, что для этого необходимо оплатить комиссию, выполнить еще ряд дополнительных условий.

Походим способом обманули и 60-летнюю рубцовчанку. Она перешла по ссылке в мессенджере для приобретения криптовалюты, и перевела 4,5 тыс. рублей на неизвестный счет.

Потерпевшие обратились в полицию. Возбуждены дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

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