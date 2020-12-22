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22 декабря
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Происшествия

Рубцовский полицейский покончил с собой за три дня до увольнения со службы по выслуге лет

ЧП произошло в участковом пункте полиции № 3 на ул. Октябрьская, 109 в понедельник, 21 декабря. Перед этим мужчина написал рапорт и предсмертную записку, информирует «Комсомольская правда».

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

В записке было сказано:

«Автомобиль отдайте Д., трубу матери, пусть отдаст ее В. Бумагу выкинуть и порвать».

Через три дня до самоубийства полицейского должны были уволить из органов по выслуге лет, причем рапорт об этом он подал за месяц до своей смерти.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

38-летний полицейский работал старшим участковым уполномоченным полиции с мая этого года. В органах он служил с 20110-го. За это время он получил 17 поощрений и 16 взысканий.

«КП-Барнаул» отмечает, что на месте случившегося побывал глава МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян. Была инициирована служебная проверка. По данным информационного портала мужчина в момент смерти был одет в форму, при себе у него был табельный пистолет «ПМ».

Близкий знакомый погибшего рассказали «КП-Барнаул», что версия об уголовном деле в отношении участкового не состоятельна. Полицейский допустил «фальсификацию» при административном делопроизводстве. Это стало известно службе собственной безопасности, началась проверка.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

«Его вызвали в кадры и сказали, что никакого увольнения по выслуге ему не будет — уволят по отрицательным мотивам. Следовательно, никаких выплат не будет. Сложно поверить, что он это сделал, мы с ним виделись месяц назад, часто общались онлайн. Он был очень жизнерадостным, но, наверное, все разом навалилось», — рассказал знакомый журналистам.

Известно, что погибший мужчина окончил АлтГТУ. Был женат, на момент смерти был в разводе, проживал один. У него остался семилетний сын, на которого он выплачивал алименты.

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