Рубцовский полицейский покончил с собой за три дня до увольнения со службы по выслуге лет

ЧП произошло в участковом пункте полиции № 3 на ул. Октябрьская, 109 в понедельник, 21 декабря. Перед этим мужчина написал рапорт и предсмертную записку, информирует «Комсомольская правда».

В записке было сказано:

«Автомобиль отдайте Д., трубу матери, пусть отдаст ее В. Бумагу выкинуть и порвать».

Через три дня до самоубийства полицейского должны были уволить из органов по выслуге лет, причем рапорт об этом он подал за месяц до своей смерти.

Пистолет. Оружие. СС0

38-летний полицейский работал старшим участковым уполномоченным полиции с мая этого года. В органах он служил с 20110-го. За это время он получил 17 поощрений и 16 взысканий.

«КП-Барнаул» отмечает, что на месте случившегося побывал глава МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян. Была инициирована служебная проверка. По данным информационного портала мужчина в момент смерти был одет в форму, при себе у него был табельный пистолет «ПМ».

Близкий знакомый погибшего рассказали «КП-Барнаул», что версия об уголовном деле в отношении участкового не состоятельна. Полицейский допустил «фальсификацию» при административном делопроизводстве. Это стало известно службе собственной безопасности, началась проверка.

Полиция. altapress.ru

«Его вызвали в кадры и сказали, что никакого увольнения по выслуге ему не будет — уволят по отрицательным мотивам. Следовательно, никаких выплат не будет. Сложно поверить, что он это сделал, мы с ним виделись месяц назад, часто общались онлайн. Он был очень жизнерадостным, но, наверное, все разом навалилось», — рассказал знакомый журналистам.

Известно, что погибший мужчина окончил АлтГТУ. Был женат, на момент смерти был в разводе, проживал один. У него остался семилетний сын, на которого он выплачивал алименты.