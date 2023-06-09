Рубцовскому подростку, ударившего тренера, вынесли обвинительный приговор

Суд признал виновным 15-летнего футболиста из Рубцовска, ударившего тренера во время матча по мини-футболу. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

Инцидент произошел в декабре 2021 года во время матча по мини-футболу. По версии следствия, футболист Артем Кузник умышленно ударил локтем в живот тренера команды соперников Игоря Манникова. Сам потерпевший заявляет, что Кузник сделал это из-за злости, так как его команда проигрывала.

Тренера госпитализировали с острой болью. По показаниям врачей, это привело к неполному разрыву поджелудочной, брыжейки толстой кишки и гематомам. Доказательствами послужили показания игроков и видео произошедшего.

На видеозаписи запечатлен момент, как юноша бежит за мячом и пробегает между тренером и другим игроком. По словам Манникова, именно в этот момент его ударили.

Защита Артема не согласна с решением суда и заявляет, что показания свидетелей обвинения противоречат видеозаписи. В качестве доказательства защита предоставила экспертизу видео, однако суд ее не признал.

В ходе судебного заседания обвинитель и судья высказали мнение, что подтвердить подлинность записи нельзя.

Сам футболист допускает, что мог случайно коснуться тренера во время игры. Однако он утверждает, что ударить точно не мог, так как специально развернулся.

Комиссионная судебная экспертиза допускает, что Манником мог получить травму как из-за удара, так и в результате падения. Однако вторую часть экспертизы суд не учитывает, заявляют в издании.

29 мая суд Рубцовска признал 16-летнего Артема Кузика виновным и назначил ему один год условно и передал под родительский надзор на 1,5 года. Кроме этого, семья должна выплатить потерпевшему полмиллиона рублей.