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Происшествия

Ручка двери порвала 11-летней девочке руку в сибирской школе

Девочка порвала руку из-за неосторожно открытой двери в школе Новосибирской области. Об этом сообщила мама пострадавшей в группе «Инцидент Новосибирск».

Ручка двери, которая порвала руку девочке
Ручка двери, которая порвала руку девочке
Инцидент Новосибирск

Инцидент произошел 25 ноября в школе села Кыштовка. 11-летняя девочка обходила толпу учеников на перемене, как вдруг перед ней резко открылась дверь. Ручка от нее порвала правое предплечье.

Судя по кадрам, руку ребенку пришлось зашивать.

По словам мамы пострадавшей девочки, в школе и ПНД заявили, что в случившемся виноват ребенок, а не администрация школы.

Она опасается, что органы не будут возбуждать уголовное дело, так как травма квалифицируется как повреждение легкой степени.

Родители других учеников интересуются: кто же тогда несет ответственность за безопасность детей во время нахождения в школе?

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