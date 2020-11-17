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Происшествия

Руками, ногами и лопатой. Сельчанин на Алтае до смерти забил соседа

Пьяный 54-летний житель Шипуновского района пришел в гости к тоже пьяным соседям. Между сельчанами произошел конфликт, который закончился убийством.

Лопата.
Лопата.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Все произошло в мае. Между мужчинами возникла ссора по незначительному поводу. Гость стал избивать хозяина дома руками, ногами и лопатой.

От полученных травм 42-летний потерпевший скончался в машине скорой помощи по пути в больницу, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

В ходе расследования уголовного дела сельчанин признал вину, но это не помогло ему избежать уголовной ответственности.

Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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