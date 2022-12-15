15 декабря
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Происшествия

Руководителя банка обвиняют в краже у клиентов более 4 млн рублей

Руководителя филиала одного из банков в поселке Новая Игирма (Иркутская область) задержали по обвинению в краже клиентов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Карты и купюры
Карты и купюры
unsplash.com

Подозреваемой оказалась 36-летняя местная жительница поселка и руководительница одного из отделений банка.

Женщине предъявили обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Управление ФСБ по региону установило, что задержанная совершала расходные операции без непосредственного присутствия клиентов и подделывала их подписи в расходных ордерах.

Она также оформляла фиктивные договоры банковского вклада. По версии следствия, обвиняемая присвоила деньги себе. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, жителя Алтайского края обвиняют в убийстве родного брата за то, что он ушел в запой.

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