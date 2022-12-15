Руководителя банка обвиняют в краже у клиентов более 4 млн рублей

Подозреваемой оказалась 36-летняя местная жительница поселка и руководительница одного из отделений банка.
Женщине предъявили обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
Управление ФСБ по региону установило, что задержанная совершала расходные операции без непосредственного присутствия клиентов и подделывала их подписи в расходных ордерах.
Она также оформляла фиктивные договоры банковского вклада. По версии следствия, обвиняемая присвоила деньги себе. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, жителя Алтайского края обвиняют в убийстве родного брата за то, что он ушел в запой.
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