Жителя Алтайского края обвиняют в убийстве родного брата за то, что он ушел в запой

Жителя Благовещенского района обвиняют в убийстве родного брата. Он избил родственника до смерти за то, что тот ушел в запой. Об этом сообщает пресс-служба СК по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в конце ноября 2022 года в поселке Благовещенка. Обвиняемый узнал, что его родной брат не вышел на работу, на которую мужчина его трудоустроил.

Фигурант дела понял, что брат опять ушел в запой. Его опасения подтвердились, когда мужчина приехал домой и обнаружил родственника в состоянии алкогольного опьянения.

Разозлившись, обвиняемый начал избивать брата, чтобы заставить его одеться и пойти на работу. После этого он снова уехал. А через несколько дней от полученных травм потерпевший скончался.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Фигуранта дела заключили под стражу.

Расследование продолжается.