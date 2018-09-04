Руководителя «Горзеленхоза» задержали при получении взятки за ликвидацию шторма-2018 в Барнауле

В Барнауле силовики задержали главу МУП «Горзеленхоз». 53-летнего руководителя предприятия обвиняют в получении взятки в крупном размере за ликвидацию последствий июньского шторма в Барнауле, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, руководитель «Горзеленхоза» потребовал от барнаульского предпринимателя взятку в размере 222 тысяч рублей. За эти средства глава предприятия обещал заключить договор на выполнение работ по ликвидации последствий разрушительного шторма-2018. Сумма контракта, который предполагалось заключить за «откат», составляла более 1 миллиона 290 тысяч рублей.

После получения части взятки, силовики задержали подозреваемого.

По ходатайству следствия, руководителя задержали под стражу.

В Следкоме сообщили, что сейчас специалисты проверяют другие возможные факты противоправной деятельности руководителя МУП. «Кроме того, в рамках уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям индивидуального предпринимателя за дачу взятки должностному лицу в крупном размере», — отметили в ведомстве.

На сайте «Горзеленхоза» указан руководитель — Гончаров Сергей Васильевич.

Гончаров работал на предприятиях города, в том числе на Барнаульском предприятии по поставкам металлопродукции. С 1996 года — в ООО «ФПК». С 2002 года работал в муниципальном унитарном предприятии «Специализированная похоронная служба», в июне 2012 года его назначили руководителем похоронной службы, сообщается на официальном сайте администрации Барнаула.

В 2013 году Гончарова назначили на должность руководителя муниципального унитарного предприятия «Городское зеленое хозяйство».