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Происшествия

Руководство «Карандин-Арены», где с высоты упал мальчик, извинилось за случившееся

Руководство ледового дворца «Карандин-Арена» намерено провести внутреннюю проверку и выяснить, почему не был должным образом обозначен перенос ограждений, из-за чего с трибуны упал мальчик. Семье пострадавшего ребенка были принесены извинения.

Хоккей.
Хоккей.
СС0

Максим Ничаев, управляющий ЛДС «Карандина-Арена», сообщил altapress.ru, что сейчас самое главное, чтобы ребенок как можно быстрее пошел на поправку.

Максим Ничаев,
управляющий директор ЛДС «Карандин — Арена»:

Мы сожалеем о случившемся инциденте, связанным с падением мальчика с трибуны во время матча любительских команд. Сейчас ребенок находится в больнице, мы взаимодействуем с его родителями. По прогнозам врачей, все с Мишей будет в порядке. Мы будем поддерживать контакт с семьей, разберемся в ситуации и выясним, почему строительные работы по переносу ограждений от первого ряда сидений оказались должным образом не обозначены запрещающими проход лентами.

Напомним, ЧП произошло вечером 4 апреля в «Карандин-Арене». 5-летний мальчик упал с трибуны и получил травму головы. Пострадавшего госпитализировали, об этом сообщили в Следкоме.

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