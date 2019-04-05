Руководство «Карандин-Арены», где с высоты упал мальчик, извинилось за случившееся

Максим Ничаев, управляющий ЛДС «Карандина-Арена», сообщил altapress.ru, что сейчас самое главное, чтобы ребенок как можно быстрее пошел на поправку.

Мы сожалеем о случившемся инциденте, связанным с падением мальчика с трибуны во время матча любительских команд. Сейчас ребенок находится в больнице, мы взаимодействуем с его родителями. По прогнозам врачей, все с Мишей будет в порядке. Мы будем поддерживать контакт с семьей, разберемся в ситуации и выясним, почему строительные работы по переносу ограждений от первого ряда сидений оказались должным образом не обозначены запрещающими проход лентами.